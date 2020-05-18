حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

قُتل الشاب صالح فوزي جربان (26 عاما) من قرية جسر الزرقاء بجريمة إطلاق نار في مدينة حريش، قبيل فجر اليوم، الإثنين. وأعلن طاقم من خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" عن وفاة الشاب، بعد فشل محاولة إنعاشه.

ووصل إلى مكان الجريمة محققون من وحدة التشخيص الجنائي بالشرطة وجمعوا أدلة وقرائن.

القتيل صالح جربان

وقال أحد المسعفين إنه "عندما وصلنا إلى المكان، وجدنا الجريح فاقد الوعي وإصابات في جسده. وبدأنا فورا بتقديم علاج ووقف نزيف وقمنا بعمليات إنعاش. لكن وضعه كان حرجا واضطررنا إلى إعلان وفاته".

وجريمة القتل في حريش هي الثالثة من نوعها التي وقعت خلال 12 ساعة، إذ قتل شاب في العشرينيات من عمره في مدينة كريات آتا، وعبد الرحيم شلباية (60 عاما)، من قلنسوة، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة، أمس الأحد. ولم يتم حتى الآن اعتقال مشتبهين بارتكاب الجريمة.

28 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 28 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة اليوم في حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء، بجريمة إطلاق نار، قبيل فجر اليوم، الإثنين.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.

ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2020

وقُتل منذ مطلع العام كل من صالح فوزي جربان (26 عاما) من قرية جسر الزرقاء بجريمة إطلاق نار في مدينة حريش، قبيل فجر اليوم، 18 أيار/ مايو، وعبد الرحيم شلباية (60 عاما) في جريمة إطلاق نار بقلنسوة يوم 17 أيار/مايو، عميد فاضل (30 عاما) من المغار في جريمة إطلاق نار يوم 15 أيار/مايو، كل من نور أبو القيعان من حورة (20 عاما) ومصطفى يونس (26 عاما) من عارة يوم 13 أيار/مايو، عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاما) من عسفيا في جريمة مزدوجة بدالية الكرمل يوم 9 أيار/مايو، سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) في أم الفحم يوم 5 أيار/مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) في اللد يوم 17 نيسان/أبريل، محمد مصباح في أم الفحم يوم 9 نيسان/أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.