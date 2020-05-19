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الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 21:03

الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا
من يافا، توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 16659 إصابة من بينها 278 حالة وفاة.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، أن عدد الإصابات النشطة انخفضت إلى 2946 حالة، من بينها 42 في حالة متوسطة، و50 في حالة خطيرة، تم وصل 38 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأشارت المعطيات إلى انخفاض الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 9.5%، فيما وصل عدد حالات الوفاة من جراء "كوفيد 19" إلى 278، بارتفاع وصل إلى 0.7%.

ووفقًا للمعطيات التي أوردتها الوزارة، فإن مجمل المتعافين من الفيروس بلغ 13435 شخصًا، بعد تسجيل 143 حالة تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة بلغت 1.1%.

وأشارت الوزارة إلى أن 143 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 2796 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

ومع انخفاض عدد المرضى وتباطؤ تفشي الفيروس تواصل الوزارة الحكومية ذات الصلة بمنح التسهيلات ورفع المزيد القيود والعودة تدريجًا إلى الحياة الطبيعية.

وفي هذا السياق، أوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين بالسماح بفتح المطاعم، والبارات، والنوادي الليلية، وبرك السباحة، والفنادق، والدورات اللامنهجية، والحركات الشبابية والمؤسسات التربوية غير الرسمية، بدءًا من الـ27 من أيار/ مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم، أنه تم التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن مع ممثلين عن هذه القطاعات بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد، علما بأنه يتوجب مصادقة الحكومة على المخطط حتى يدخل حيّز التنفيذ.

ووفقًا للمخطط سيتم السماح للمطاعم المعدة لاستقبال 100، بالعمل كالمعتاد، فيما سيسمح للمطاعم المعدة لاستقبال أكثر من 100 زبون، باستقبال "85% من الحد الأقصى الذي يمكنها احتواؤه".

ويشترط على المطاعم المحافظة على مسافة 1.5 متر بين كل طاولة، وأوصت الوزارة بحجز مكان مسبقًا قدر الإمكان، قبل التوجه إلى المطاعم، وقياس حرارة الجسم للزبائن الداخلين.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#عودة المطاعم

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