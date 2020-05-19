تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع المحاصر، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 570.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سُجلت لسيدة سبعينية وشاب أربعيني وآخر في 19 من عمره، كانوا من بين المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين عبر معبر رفح البري مؤخرًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الصحة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، مي كيلة، عن تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في فلسطين، منها 7 في ضواحي القدس، وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين تبلغ 567 إصابة، ليضاف إليها الحالات الثلاث التي تم تسجيلها في قطاع عزة، لتصل إلى 570 إصابة، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 102.

وأوضحت أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل. بالإضافة إلى 7 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وتابعت: المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن، هي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس، مشيرة إلى أنه تم ادخال 1,503 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 19,374.