السماح بدخول الـمسجد الأقصى بعد عيد الفطر

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة السماح بدخول الـمسجد الأقصى، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها المجلس، في إطار سلسلة اجتماعاته الـمفتوحة لـمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا، والتي أفضت إلى قراره بتعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك.
وذكر في بيان أصدره، اليوم، "إن مجلس الأوقاف، وعلى مدى الفترة السابقة، كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقصر قدر الإمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين حرصا منه على استمرار إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين .إن مجلس الأوقاف، وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، ولله الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، بناء على ما تقدم يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد. وسيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".
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