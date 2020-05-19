  2. فلسطينيات
  3. أخبار

السماح بدخول الـمسجد الأقصى بعد عيد الفطر

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 12:42

السماح بدخول الـمسجد الأقصى بعد عيد الفطر
تعقيم ساحات الأقصى بالقدس
عرب ٤٨

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة السماح بدخول الـمسجد الأقصى، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها المجلس، في إطار سلسلة اجتماعاته الـمفتوحة لـمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا، والتي أفضت إلى قراره بتعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك.

وذكر في بيان أصدره، اليوم، "إن مجلس الأوقاف، وعلى مدى الفترة السابقة، كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقصر قدر الإمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين حرصا منه على استمرار إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين .إن مجلس الأوقاف، وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، ولله الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، بناء على ما تقدم يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد. وسيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#القدس
#الأقصى
#الأوقاف
#كورونا
#عيد الفطر

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستجدات كورونا: وفاتان من الجاليات الفلسطينية والحصيلة ترتفع لـ85
مستجدات كورونا: وفاتان من الجاليات الفلسطينية والحصيلة ترتفع لـ85

2020-05-19

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس ويحتجز أهالي الخليل القديمة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس ويحتجز أهالي الخليل القديمة

2020-05-19

الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا يرفع الحصيلة إلى 567
الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا يرفع الحصيلة إلى 567

2020-05-19

الأكثر قراءة

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

الإمارات ترسل طائرة ملكية لنقل إسرائيليين علقوا في المغرب

2020-05-18

"نصب حاجزا وهميًا.. اعتقل فلسطينيين وسرق مركبتهم"

2020-05-18
حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

حريش: قتيل من جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار

2020-05-18
المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

2020-05-18
تظاهرة قبالة مستشفى

تظاهرة قبالة مستشفى "تل هشومير" احتجاجا على إعدام يونس

2020-05-18