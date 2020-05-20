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المخابرات العراقية تعلن إلقاء القبض على خليفة البغدادي في "داعش"

تاريخ النشر: 20/05/2020 - 22:29

المخابرات العراقية تعلن إلقاء القبض على خليفة البغدادي في "داعش"
عبد الناصر قرداش
عرب ٤٨

أعلن جهاز المخابرات العراقية، مساء اليوم، الأربعاء، عن إلقاء القبض على خليفة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقالت المخابرات العراقية إنها ألقت القبض على المدعو عبد الناصر قرداش، الذي وصفته بأنه "المرشح الأبرز لخلافة أبو بكر البغدادي".

وتشير التقارير الاستخباراتية إلى أنه يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" في العراق، بين 2500 و3000 مقاتل.

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الهجمات العنيفة التي نفذها التنظيم واستهدف من خلالها قواعد عسكرية تابعة للجيش العراقي ولمليشيات تابعة لقوات "الحشد الشعبي"، في محافظة صلاح الدين العراقية.

يتبع..

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#داعشن
#العراق
#تنظيم الدولة
#البغدادي
#عبد الناصر قرداش

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