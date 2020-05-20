الصحة الفلسطينيّة: 7 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينيّة في قطاع غزة، أشرف القدرة، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع من بينهم المحجورين والعائدين للقطاع عبر معبر رفح.

وأضاف القدرة قائلًا إنه "لا زال المختبر المركزي يجرى الفحص المخبري لمئات العينات التي سحبها فريق الاستجابة السريع من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي".

وقال إن "إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة تظل قائمة حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية".

ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في قطاع غزة لـ30 حالة، تعافى منهم 16 فيما زال 14 يتلقون العلاج، بحسب وزارة الصحة.