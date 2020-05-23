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بيت لحم: إصابات في مواجهات مع أمن السلطة في مخيم الدهيشة

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 18:43

بيت لحم: إصابات في مواجهات مع أمن السلطة في مخيم الدهيشة
(أ ب)
عرب ٤٨

أصيب شخصان بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات بين شبان وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، عند الدوار الروسي في مدينة بيت لحم، في أعقاب مناوشات وقعت حول تطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت مصادر محلية بأن المصابين في الأحداث هما رجل أمن وشاب من مخيم الدهيشة، وقد أصيبا في أطرافهما السفلية، وتم نلقهما إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج.

وفي هذا السياق، أعلن محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد، عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بالأحداث التي وقعت ظهر اليوم، وأشار إلى أن "اللجنة ستقوم برفع توصياتها العاجلة لاتخاذ الإجراء المناسب ومحاسبة كل من أخطأ أو تجاوز، وفق النظام والقانون".

يُذكر أن الشجار اندلع بعد أن أغلقت الأجهزة الأمنية الشارع الرئيسي وبعض المحال التجارية بالقرب من مخيم الدهيشة، وعلى إثرها خرج شبان مظاهرات رددوا خلالها شعارات رافضة لإجراءات السلطة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#مواجهات
#مخيم الدهيشة
#بيت لحم

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