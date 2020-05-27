العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

عثرت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، على جثة الفنان والراقص أيمن صفية (29 عاما)، ابن قرية كفر ياسيف، الذي فُقدت آثاره صباح الأحد الماضي، خلال رحلة تخييم له مع أصدقائه في شاطئ قرية عتليت المهجّرة قضاء حيفا.

وبحسب بيان الشرطة، فإن المروحية الشرطية رصدت "خلال عمليات البحث التي استخدمت فيها وسائل تكنولوجية مختلفة" جثة رجل فارق الحياة على شاطئ البحر قرب عتليت.

الفنان والراقص أيمن صفية

وأكدت مصادر محلية لـ"عرب ٤٨" أن الجثة وجدت على شاطئ البحر في المنطقة الواقعة بين قريتي الطنطورة وكفر لام المهجّرة، في منطقة تسمى مغارة هارون.

وعلم أن جثة صفية وُجدت قبالة شواطئ عتليت، وأوضحت وفق ما جاء في بيان صدر عن الشرطة، مساء اليوم. علما بأن أعمال البحث عن صفيّة تواصلت على مدار أربعة أيام، من قبل عائلة وأصدقاء صفية ومن قبل الشرطة.

وبحسب ما روى متواجدون في المكان لـ"عرب ٤٨"، فإن صفية كان يسبح في المياه هو وصديقته، وأتت موجة قويّة عاليّة وسحبته وفُقدت آثاره فورًا. وحاول "عرب ٤٨" التواصل مع أصدقائه لتأكيد هذه الرواية أو نفيها.

وخلال الأيام الماضية، وجه مشاركون في عمليات البحث وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات للشرطة بالتقصير، ما دفعها إلى تعزيز وجودها بقوات إضافيّة خلال مراحل مختلفة من البحث، لحماية نفسها، لا المساهمة الفعلية!