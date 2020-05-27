  2. محليات
  3. أخبار محلية

رهط: حبس شاب 40 شهرا أدين بقتل قريبه

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 12:54

رهط: حبس شاب 40 شهرا أدين بقتل قريبه
القتيل حماد العتايقة
عرب ٤٨

فرضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الأربعاء، السجن الفعلي على الشاب محمد العتايقة (20 عاما) من مدينة رهط بالنقب، جنوبي البلاد، بعد أن أدانته بجريمة قتل قريبه الشاب حماد توفيق العتايقة (21 عاما) طعنا يوم 20 نيسان/ أبريل 2019.

كما فرضت المحكمة على المدان السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام، ودفع تعويض قدره 75 ألف شيكل لعائلة المرحوم.

ويستدل من لائحة الاتهام، والتي قدمتها النيابة العامة للمحكمة يوم 16 أيار/ مايو 2019، أن "عتايقة والضحية جلسا في موقف سيارات تابع للمركز الجماهيري في رهط، وتناولا الكحول. ووصل آخرون إلى المكان، ونشب جدال بينهم تطور لشجار. رفع عتايقة عصا وضرب عددا من الحاضرين، ثم استل سكينا وطعن قريبه في منطقة الفخذ. وجرى نقل القريب إلى مركز للطوارئ في رهط، وكان مغلقا آنذاك، فنقل إلى مركز نجمة داود الحمراء، ونقله المسعفون والمضمدون على الفور إلى مستشفى ‘سوروكا’ ببئر السبع، وهناك أقرت وفاته".

ووفقا للائحة الاتهام، "اعتقلت الشرطة عتايقة في يوم اقتراف الجريمة، وحققت معه بشبهة القتل. وخلال التحقيق، قال أحد الضالعين بالشجار إن عتايقة اعترف أمامه بأنه طعن الضحية. وأن أحد الأصدقاء أخرج السكين من جيب بنطال المتهم وألقاها في المستشفى".

وصرحت المحامية الموكلة بالدفاع عن عتايقة، أفرات تسرفاتي، أن العائلة والمتهم يقدمون تعازيهم لعائلة الضحية ويأسفون لما حدث. وأعربت عن رضاها من قرار المحكمة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#النقب
#رهط
#جرائم القتل
#حماد توفيق العتايقة
#محمد العتايقة

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المجتمع العربي
6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المجتمع العربي

2020-05-27

مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة
مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

2020-05-27

استئناف التعليم بالمدارس بعد عطلة العيد وفتح المطاعم والمقاهي
استئناف التعليم بالمدارس بعد عطلة العيد وفتح المطاعم والمقاهي

2020-05-27

الأكثر قراءة

اليوم الثالث بحثًا عن أيمن صفية: رياحٌ قويّة ومخالفات للمتطوعين

اليوم الثالث بحثًا عن أيمن صفية: رياحٌ قويّة ومخالفات للمتطوعين

2020-05-26
إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

2020-05-26
فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

2020-05-26
مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا

مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا

2020-05-26
نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

2020-05-26