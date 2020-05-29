الصحة الإسرائيلية: مخاوف من موجة ثانية لكورونا واحتمال تعليق الدراسة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تدرس الوزارة وبظل هذا الارتفاع إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية.

وخلال الـ12 ساعة الأخيرة سجلت 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا، علما أنه قبل ذلك بيوم سجلت 64 إصابة.

وترجح الوزارة أنه حتى منتصف الليل سترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس خلال يوم الجمعة إلى 100 إصابة.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت 149 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 16,987، فيما بلغت حصيلة الوفيات 284، ووصلت الإصابات الحرجة إلى 37، أما الحالات التي تتلقى التنفس الاصطناعي كاملا فبلغت 36 حالة.

وذكرت الوزارة أن هذه أعلى حصيلة تسجل منذ بداية الأسبوع الجاري، علما أن الأيام الأخيرة لوحظ التراجع بالإصابات مع تعليق إجراءات العزل وفتح سوق العمل.

وحذرت الوزارة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أيام قليلة، ما ينذر بإمكانية حدوث موجة وبائية ثانية من كورونا في البلاد.

وفي ظل الدالة التصاعدية للفيروس، أجرى مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، مساء اليوم الجمعة، مشاورات مع طاقم الوزارة، كما أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالمستجدات المتعلقة بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالساعات الأخيرة.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم الجمعة، أن الارتفاع بالإصابات بالفيروس يعود بالأساس لعدم تقيد والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية التي أعلن عنها مع بدء رفع الإغلاق، مؤكدا أن نسبة عالية من الإصابات سجلت في المدارس.

وقال سيمان طوف "لقد عقدنا المؤتمر الصحفي في خطوة غير عادية، لكننا نشعر أن الواقع يتغير بطريقة تتطلب منا إيصال الرسالة للجمهور".

وأضاف "لقد أجريت محادثات مع وزير الصحة. لقد انتهينا من تقييم الوضع مع رئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس الحكومة المناوب، ووزراء التعليم والمالية ورئيس مجلس الأمن القومي، وقد شهدنا في الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالفيروس".

وبما يخص الإصابات في المدارس، أوضح مدير عام وزارة الصحة أنه يلاحظ ارتفاع بالإصابات بصفوف جيل الطفولة المبكرة والابتدائيات بنسبة 7.5%، بينما بالإعداديات والثانويات بلغت نسبة الارتفاع 35%.

وأكد مدير عام الوزارة أن هذه المستجدات بمثابة مؤشر للتحذير من أجل العودة والالتزام بالتقييدات والتعليمات، مبينا أنه في حال واصل الجمهور عدم الالتزام بالتعليمات فليس من المستبعد أن تضطر الوزارة لاتخذا خطوات صعبة، مشيرا إلى أن موجة ثانية للفيروس تتعلق بسلوك وتصرفات الجمهور.

وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، النقاب عن أن وزارة الصحة تدرس إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بصفوف الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بالعديد من المدارس في البلاد التي أغلقت، فيما تم فرض الحجر الصحي على المئات من الطلاب والمعلمين.