  2. فلسطينيات
  3. أخبار

القدس: الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 09:20

القدس: الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا
انتشار كثيف للاحتلال في القدس المحتلة (ناشطون)
عرب ٤٨

قتلت الشرطة الإسرائيليّة، صباح اليوم، السبت، شابا فلسطينيًا في القدس للاشتباه بحمله مسدّسًا، اتّضح لاحقًا أنه لا يحمله.

والشهيد هو إياد الحلاق من وادي الجوز، وعلم موقع "عرب ٤٨" أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وادّعت شرطة الاحتلال في بيان إن عناصرها في منطقة باب الأسباط رأوا الشاب وهو يقترب "حاملا يبدو أنه مسدّس".

وبحسب ادّعاءات الاحتلال، لم يستجب الشاب لدعوات التوقف، "فبدأت المطاردة ومن ثم إطلاق النار عليه".

ولاحقًا، بعد استشهاده، اتّضح أنه لا يحمل مسدّسًا.

ومساء أمس، الجمعة، استشهد الشاب فادي عدنان قعد (37 عاما)، من قرية أبو قش قضاء رام الله، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على مركبة كان يقودها في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح، بزعم أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب مركبة يقودها شاب، دون أن يتسنى معرفة مصيره، مشيرة إلى أن قوة كبيرة جيش الاحتلال حضرت للمكان.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن فلسطينيا حاول دهس عدد من الجنود الذين عملوا هناك، حيث قامت القوات بإطلاق النار وإصابة الفلسطيني، دون تسجيل أي إصابات بصفوف جنوده، فيما أعلن لاحقا عن استشهاده.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان لها، استشهاد المواطن الذي أطلق الاحتلال الرصاص عليه قرب قرية النبي صالح.

وتحت ذريعة محاولات تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، سجلت في الأيام الأخيرة عمليات إطلاق نار العديد من المواطنين الفلسطينيين وبعضهم حتى كان يتواجدون في أراضيهم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#القدس
#الاحتلال
#باب الأسباط

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: مقتل فتاة بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها
غزة: مقتل فتاة بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها

2020-05-29

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس قرب رام الله
استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس قرب رام الله

2020-05-29

إصابات بمواجهات بالضفة والاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها
إصابات بمواجهات بالضفة والاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

2020-05-29

الأكثر قراءة

ترامب يحرّض الأجهزة الأمنية مباشرةً على قتل المتظاهرين

ترامب يحرّض الأجهزة الأمنية مباشرةً على قتل المتظاهرين

2020-05-29
ارتفاع آخر يزيد مخاوف تفشي كورونا في البلاد

ارتفاع آخر يزيد مخاوف تفشي كورونا في البلاد

2020-05-29
أعمال العنف والجريمة تضرب في الطيبة وقلنسوة وأم الفحم

أعمال العنف والجريمة تضرب في الطيبة وقلنسوة وأم الفحم

2020-05-29
تحذيرات من انتشار واسع للكورونا بين العمال الأجانب في البلاد

تحذيرات من انتشار واسع للكورونا بين العمال الأجانب في البلاد

2020-05-29
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري ويبعده عن الأقصى

الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري ويبعده عن الأقصى

2020-05-29