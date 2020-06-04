النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن النائب سامي أبو شحادة، مساء الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب الأشخاص الذين خالطوه خلال الفترة الماضية، بالدخول إلى الحجر الاحترازي للتأكد من عدم إصابتهم وللحد من انتشار العدوى.

وقال أبو شحادة في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه تستلم نتائج الفحوصات التي أجراها للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، وأكد أن النتائج الفحص جاءت "إجابية" (حامل للفيروس).

وتابع "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى".

وأضاف "أتمنى الصحة والسلامة للجميع وأرجو التقيد بتعليمات وزارة الصحة"، وختم بالتشديد على أن "كورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

وكان النائب أبو شحادة قد أحيل، الثلاثاء، إلى الحجر الصحي المنزلي بعدما جرى تشخيص إصابة مرافقه الشخصي بفيروس كورونا المستجد.

كما دخل طاقم المكتب البرلماني لأبو شحادة إلى الحجر الصحي المنزلي، وقد أوصي كل من كان على تواصل مع المصاب بالدخول للحجر الصحي وإجراء فحص كورونا.