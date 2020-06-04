  2. محليات
  3. أخبار محلية

النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 04/06/2020 - 00:05

النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا
النائب أبو شحادة في مظاهرة احتجاج على جرائم أجهزة الأمن الإسرائيلية، يافا - الأحد الماضي
عرب ٤٨

أعلن النائب سامي أبو شحادة، مساء الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب الأشخاص الذين خالطوه خلال الفترة الماضية، بالدخول إلى الحجر الاحترازي للتأكد من عدم إصابتهم وللحد من انتشار العدوى.

وقال أبو شحادة في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه تستلم نتائج الفحوصات التي أجراها للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، وأكد أن النتائج الفحص جاءت "إجابية" (حامل للفيروس).

وتابع "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى".

وأضاف "أتمنى الصحة والسلامة للجميع وأرجو التقيد بتعليمات وزارة الصحة"، وختم بالتشديد على أن "كورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

وكان النائب أبو شحادة قد أحيل، الثلاثاء، إلى الحجر الصحي المنزلي بعدما جرى تشخيص إصابة مرافقه الشخصي بفيروس كورونا المستجد.

كما دخل طاقم المكتب البرلماني لأبو شحادة إلى الحجر الصحي المنزلي، وقد أوصي كل من كان على تواصل مع المصاب بالدخول للحجر الصحي وإجراء فحص كورونا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#سامي أبو شحادة
#القائمة المشتركة

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: حالات جديدة في النقب وتراجع الإصابات في بلدات الشمال
كورونا: حالات جديدة في النقب وتراجع الإصابات في بلدات الشمال

2020-06-03

شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2020-06-03

175 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية تعويضا عن أزمة كورونا
175 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية تعويضا عن أزمة كورونا

2020-06-03

الأكثر قراءة

باحثون إسرائيليون: عينة مصلية تظهر إصابة 200 ألف شخص بكورونا

باحثون إسرائيليون: عينة مصلية تظهر إصابة 200 ألف شخص بكورونا

2020-06-02
كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

2020-06-02
جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

2020-06-02

"قانون القومية"... لمنع لم الشمل

2020-06-02
اليوم التالي بعد قرار

اليوم التالي بعد قرار "التحلل"

2020-06-02