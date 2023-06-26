بتركيبة ثلاثة قضاة: المحكمة تنظر بملف الشهيد ديار عمري

أكد المحامي عمر خمايسي أن ملف قتل الشهيد ديار عمري لا يوجد فيه الكثير من الشهود الذين يحتاجون للاستماع إليهم في جلسات القادمة خاصة، وأن هناك فيديو مصور يوثق جريمة قتل الشاب ديار، لذلك سيتم الاستماع لبعض شهود العيان.

عقدت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في ملف قتل الشهيد ديار عمري من سكان قرية صندلة على يد القاتل دنيس موكين من البلدة التعاونية “غان نير” في 6 أيار/ مايو 2023.

وتأتي جلسة اليوم في أعقاب تقديم النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة المركزية في الناصرة، يوم 11/6/2023، لائحة اتهام ضد القاتل دنيس موكين (33 عاما)، بتهمة قتل الشهيد ديار عمري (20 عاما).

وعقدت جلسة المحكمة بتركيبة ثلاثة قضاة للاستماع إلى حيثيات الملف، وقرأت لائحة الاتهام أمام المتهم القاتل، وبحضور أيضا عائلة الشهيد ديار عمري والمحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، التي تتابع الملف من طرف العائلة.

وطالب محامي الدفاع من المحكمة منحه فترة زمنية للرد على التهم الموجه لموكله، حيث لم يتسنى له دراسة مواد التحقيق بعد، كما طالب أيضا بتأجيل الجلسة المحددة في تاريخ 28/6/2023- والتي تتزامن أيضا مع أول أيام عيد الأضحى، للبت في طلب النيابة العامة الإبقاء على القاتل قيد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات القضائية.

وأكد المحامي عمر خمايسي أن ملف قتل الشهيد ديار عمري لا يوجد فيه الكثير من الشهود الذين يحتاجون للاستماع إليهم في جلسات القادمة خاصة، وأن هناك فيديو مصور يوثق جريمة قتل الشاب ديار، لذلك سيتم الاستماع لبعض شهود العيان وأفراد الشرطة الذين أجروا التحقيق مع المتهم والطبيب المختص من قبل معهد التشريح أبو كبير.

وأشار أنه تم تحديد جلسات للاستماع إلى الشهود لما بعد عطلة المحاكم، بحيث أنه من المقرر أن تعقد ثلاث جلسات في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وثلاث جلسات أخرى في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، على أمل أن يتم بعدها تلخيص الملف من قبل كافة الأطراف.

وقال خمايسي "نرى أن الملف واضح لنا كوضوح الشمس في رابعة النهار، الشهيد ديار هو الضحية وواضح لنا كذلك أن الجاني القاتل في هذه المعادلة هو من يجب إدانته وإنزال أشد العقوبة عليه".