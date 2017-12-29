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سقوط صاروخ في الجنوب واعتراض اثنين

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 11:51

سقوط صاروخ في الجنوب واعتراض اثنين
مراسم إحياء ذكرى ميلاد الجندي شاؤول (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

سقطت قذيفة صاروخية على مبنى في إحدى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة المحاصر، فيما اعترضت منظومة "القبة الحديدية" قذيفتين أخريين أطلقتا من القطاع، وذلك بعد سماع صافرات الإنذار في عدد من البلدات "غلاف غزة"، صباح اليوم الجمعة.

وسقطت القذائف في منطقة ناحال عوز، بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" و"سدوت هنيغيف"، وذلك أثناء مراسم إحياء ذكرى ميلاد الجندي الإسرائيل المحتجز جثمانه لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قذية صاروخية سقطت على مبنى في إحدى المستوطنات المجاورة للقطاع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية وطئارات سلاح الجو نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة ردًا على إطلاق القذائف، وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطاع غزة
#القبة الحديدة

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