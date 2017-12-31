عطل في "واتساب"... لا تنتظروا تهاني العام الجديد

أبلغ آلاف من مستخدمي تطبيق الرسائل الفوري "واتساب"، مساء اليوم الأحد، أنهم يواجهون مشاكل في إرسال وتلقي الرسائل عبر التطبيق، ومن غير المعروف سبب العطل حتى الآن.

ويعتبر عطل "واتساب" هو الثالث من نوعه خلال الشهرين الماضيين، ففي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حدث عطل مشابه عولج سريعًا، ولاحظ المستخدمون عطل آخر في التطبيق في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبخصوص الخلل في التطبيق مساء اليوم الأحد، فلم تصدر الشركة حتى الآن أي توضيح رسمي.

وتفيد معظم الشكاوى بأن هناك مشكلة في فتح التطبيق في الأساس، وكذلك في تلقي الرسائل أو إرسالها، وبحسب موقع downdetector.com، سجلت مئات الشكاوى حول العالم في الساعات الأخيرة الماضية.