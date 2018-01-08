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تلوث المياه في كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة والمكر

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 13:22

تلوث المياه في كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة والمكر
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

فوجئ أهالي قرى كفر ياسيف، أبو سنان وجديدة المكر، بتلقي رسائل نصية من شركة "العين" تفيد بأن المياه غير صالحة للاستعمال.

وأوصت الشركة بناء على تعليمات من وزارة الصحة، المواطنين بضرورة غلي المياه قبل استعمالها حتى إشعار آخر.

وقال مهندس شركة "العين"، حبيب كريني، لـ"عرب 48"، إن "مكوروت قامت بفحص المياه في البلدات المذكورة، واستنادا لذلك وجد بأن هناك تجاوزا بسيطا من حيث جودة المياه، على أثره تلقينا تعليمات من وزارة الصحة بوجوب غلي المياه قبل استعمالها حتى إشعار آخر".

وشدد على أن "ذلك غير مربوط بظاهرة المياه الملونة التي شهدتها المنطقة من قبل وأيضًا بضخ مياه محلاة إليها".

وختم كريني بالقول إننا "ننتظر الآن نتائج فحص جودة المياه مرة أخرى، وفي حال كانت نفس النتائج سنعلن عن حالة طوارئ وسنتخذ الخطوات اللازمة حيال ذلك".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تلوث المياه
#كفر ياسيف
#أبو سنان
#جديدة
#المكر

من عرب 48

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