مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

قتل مستوطن من سكان مستوطنة "حفات غلعاد"، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بحراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء عملية إطلاق نار قرب قرية صرة جنوب مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية وقعت قرب مستوطنة "حفات غلعاد" جنوب نابلس، وأضافت أن مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار قرب المستوطنة ما أدى لوقوع إصابة خطيرة.

وأقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز على جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة، ونشرت قواتها في محيط البلدات العربية المحيطة، وشرعت في البحث عن منفذ العملية.

وقام مسعفون بتقديم العلاج الطبي للمصاب (35 عاما)، وأجلوه إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا، حيث أصاب العيار الناري الجزء العلوي من جسده، ليتم الإعلان لاحقًا عن مقتله.

وأكد شهود عيان تحليق مروحيات الاحتلال في أجواء مدينة نابلس بعد عملية إطلاق النار، في محاولة لتعقب آثار منفذها.

وتجمع عشرات المستوطنين، في محيط قرية بورين وعلى الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال صرة وتل جنوب غرب نابلس. وهاجم عدد من المستوطنين مركبات لفلسطينيين بالحجارة على دوار حوارة جنوب نابلس. كما تصدى أهالي عصيرة القبلية لهجوم المستوطنين، وما زالت جموع المستوطنين تتجمهر بالقرب من بورين.

(يتبع...)