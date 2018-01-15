طعن طالبة من أراضي 48 في الجامعة الأميركية بجنين

أصيبت الشابة نورا عمر (19 عامًا) من قرية العزير، شمال الناصرة، بجراح خطيرة إثر تعرضها لعدة طعنات بآلة حادة قرب الجامعة الأميركية في جنين، مساء اليوم الإثنين.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الشابة المصابة إلى مستشفى الرازي في جنين لاستكمال علاجها، حيث وصلت إلى هناك بجراح وصفت بالحرجة بعد أن تلقت عدة طعنات في البطن والصدر، وبحسب بيان للهلال الأحمر الفلسطيني فإن "إصابة الشابة خطيرة جدًا وأن الطاقم الطبي في مستشفى جنين قام تقديم العلاج الأولي لها"،وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادث.

وترددت أنباء أن الحديث عن اعتداء من قبل أفراد من عائلتها. إذ شوهدت الضحية تركض خارج بناية السكن الجامعي التابع للجامعة الأميركية بجنين وهي تصرخ طالبة النجدة، حيث كان يطاردها أحد الأشخاص، يعتقد أنه أحد أقربائها، وحين تمكّن منها طعنها عدة طعنات بآلة حادة في المنطقة العلوية من جسدها، ليتجمع العديد من الناس في مكان وقوع الجريمة.

ووصلت أجهزة الأمن الفلسطينية إلى المكان، وألقى الأمن الوقائي والشرطة القبض على عدة أشخاص مشتبه بهم، وفتح تحيقيق بالحادثه للوقوف على ملابسات الجريمة.

من جانبه، دعا محافظ جنين، اللواء إبراهيم رمضان، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع الجريمة التي وصفها بـ"الحادث المؤسف" الذي وقع في محيط الجامعة العربية الأميركة.

وقال رمضان إن "الوضع العام في الجامعة ومحيطها مستقر ولا داعي للتهويل"، وأوضح أن "الأمن يتابع حيثيات الموضوع وأنه قام باحتجاز والد الفتاة وشخص آخر من أقربائها على خلفية الاشتباه بتنفيذ الاعتداء بالطعن، وذلك للتحقيق معهما".