الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي مدة 48 ساعة

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الإثنين، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عامًا)، إلى يوم الأربعاء المقبل، بادعاء "استكمال التحقيق معها"، للمرة الرابعة منذ اعتقالها.

وجاء تمديد محكمة عوفر العسكرية، غرب رام الله، وسط الضفة، حتى 17 كانون الثاني/ يناير الجاري ولمدة 48 ساعة بزعم "استكمال الإجراءات بحقها"، حسب طلب النيابة العسكرية. وحضر جلسة محكمة اليوم، عدد من القناصل والدبلوماسيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب عائلتها.

ودخلت "التميمي" للمحكمة مقيدة الرجلين واليدين، وبدت قوية متزنة باسمة، وخاطبها والدها "باسم التميمي" قائلا: "أنت قوية"، فأجابته مبتسمه "أنا كويسة".

وفجر 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عهد، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وبيّن مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك "إهانة لجيشهم".

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، 20 كانون الأول/ ديسمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وفي 4 كانون الثاني/ يناير الجاري أخلي سبيل نور بكفالة مالية لحين محاكمتها.‎