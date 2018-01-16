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مصرع فتى (13 عامًا) باصطدام سيارة بجمل في النقب

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 18:21

مصرع فتى (13 عامًا) باصطدام سيارة بجمل في النقب
من المكان
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

لقي فتى يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 آخرون بجراح حرجة، جراء اصطدام سيارة بجمل على شارع رقم 40 قرب سجن نفحة الصحراوي في النقب.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث قدمت الإسعافات الأولية لخمسة أشخاص قبل نقلهم للمستشفى، وأصيب أحدهم بجراح وصفت بالحرجة جدًا، في حين وصفت إصابات الأربعة الآخرين بالحرجة، وأعلن لاحقًا عن مصرع الفتى. 

وقالت المصادر إن مروحية طبية جاءت لنقل المصابين للمستشفى، في حين أغلقت الشرطة شارع رقم 40 بالنقب من الاتجاهين، وطلبت من السائقين استخدام طرق بديلة. 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#حادث طرق
#جمل

مصرع فتى (13 عامًا) باصطدام سيارة بجمل في النقب

مصرع فتى (13 عامًا) باصطدام سيارة بجمل في النقب

من عرب 48

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