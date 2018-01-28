الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بادعاء محاولة التسلل لمستوطنة "إيتمار"

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بزعم محاولته التسلل لموسطنة "إيتمار" بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأحد.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد شابين فلسطينيين يرتديان زيًا عسكريًا في محاولة تسلل لمستوطنة "إيتمار"، جنوب شرق نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وادعى الجيش أنه أحبط محاولة التسلل واعتقل شابًا فلسطينيًا فيما يتعقب آثار الآخر.

وتبين في وقت لاحق أن الفلسطينيين لم يرتديا زي جنود الاحتلال وأن الحديث يدور حول صيادين، وقالت قوات الاحتلال إنها لا تزال تبحث في ملابسات الحادث.