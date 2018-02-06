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مفرق الكابري: قتيلان في حادث طرق

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 21:39

مفرق الكابري: قتيلان في حادث طرق
من المكان
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

لقي شخصان مصرعهما (20 و30 عامًا)، مساء اليوم الثلاثاء، في انفجار أعقب حادث طرق بين مركبتين وقع بالقرب من مفرق الكابري على شارع رقم 89.

وبحسب المعلومات المتوفرة، انفجرت مركبة إثر اصطدامها بأخرى بالقرب من مفرق الكابري، ما أسفر عن عن إصابة 3 أشخاص بجراح حرجة وآخر بحالة متوسطة، ليتم الإعلان لاحقًا عن مصرع شخصين متأثرين بجراحهما.

وقدمت طواقم الإنقاذ الإسعافات اللازمة لمصاب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لتلقي العلاج.

ووقع الحادث إثر تصادم مباشر بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما إلى جانب الطريق وانفجارها.

وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان وشرعت بتقصي الحقائق والعمل على الكشف عن أسباب وقوع الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مفرق الكابري
#شارع 89
#حادث طرق

من عرب 48

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