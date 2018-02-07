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قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 13:41

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله
هدم المنزل في قلنسوة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

هدم المواطن محمد جمل من مدينة قلنسوة بيته بيديه صباح اليوم، الأربعاء، بعد تهديد السلطات بهدمه منذ شهر وفرض غرامات مالية باهظة عليه.

وأجبر موظفو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، اليوم، جمل على هدم بيته بذريعة البناء غير المرخص.

وحضر المراقبون من اللجنة اللوائية إلى قلنسوة حيث يقع البيت المهدد بالهدم شمالي المدينة، وهددوه بأن يهدم المنزل أو أن يهدموه ويكبدونه غرامة مالية باهظة مقابل الهدم. 

وقال صاحب المنزل، محمد جمل، لـ"عرب 48" إنه "منذ شهرين تقريبا حضر موظفو اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء إلى المنزل وسلمونا أمر هدم فوري لمنزلنا'.

وأضاف أن "قسيمة الأرض التي بنيت عليها منزلي تابعة لنا، لكنهم يدعون أن الرخصة فقط لناء 40 مترا، وأجبروني بذلك على هدم المنزل".

وختم جمل بالقول إنه "لم نخالف القانون، ولم نعتد على الملك العام. الأرض لنا أبا عن جد. هذه السياسة يجب أن تنتهي، لا يعقل أنه يهدم منزل في قلنسوة كل فترة. لم أهدم منزلي حبا بذلك بل مكرها، خسرت أموالا طائلة، مجبر أخاك لا بطل، أجبروني وهددوني بالغرامة ودفع تكاليف الهدم بمئات آلاف الشواقل".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قلنسوة
#هدم المنازل

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

قلنسوة: إجبار محمد جمل على هدم منزله

من عرب 48

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