إطلاق قذيفة من سورية على طائرة استطلاع إسرائيلية

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن قذيفة أطلقت من الأراضي السورية باتجاه طائرة استطلاع إسرائيلية لدون طيار فوق هضبة الجولان المحتلة، أسفرت عن تضرر منزل في قرية مجدل شمس دون وقوع إصابات.

وطوال سنوات الحرب في سورية، سقطت الكثير من القذائف في الجانب المحتل من الجولان، بعضها متعمد وآخر بالخطا خلال المعارك التي كانت تدور في الجنوب السوري، وتحديدُا بمحافظة القنيطرة والجانب السوري من الجولان.

وفي كثير من الأحيان كانت تستغل إسرائيل هذه القذائف لتقصف مواقع عسكرية في الجنوب السوري.

وقبل أيام فقط، أبدت الأوساط الأمنية الإسرائيلية مخاوفها من مغبة إسقاط طائرات بدون طيار تابعة لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي والتي تحلق بالجولان السوري المحتل وعلى طول الجبهة الشمالية مع سورية ولبنان. وتكشفت هذه المخاوف بعد إسقاط المعارضة السورية المسلحة طائرة روسية شمال إدلب ومقتل الطيار.

فقد أدى إسقاط طائرة روسية من طراز "سوخوي"، الأسبوع الماضي، في المجال الجوي السوري من قبل قوات المعارضة المسلحة إلى زيادة حدة التوتر في الجيش على الساحة الشمالية، والخوف من الاحتكاك والمواجهة وإسقاط الطائرات بدون طيار، التي أصبحت أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية الرئيسية في المنطقة.

وأصبحت الطائرات بدون طيار الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة أداة مهيمنة لجمع المعلومات الاستخباراتية عن المنطقة بشكل عام وحزب الله على وجه الخصوص، ولكن حماية هذا الطائرة بمثابة مشكلة، وذلك بسبب صعوبة التهرب والتملص من الصواريخ المتقدمة التي يمتلكها حزب الله، ويمكن الافتراض أنها أيضا في أيدي الميليشيات التي تحارب تحت القيادة الإيرانية في الأراضي السورية.

وقالت مصادر أمنية في حينه إن "الجيش الإسرائيلي يعيد النظر في الحالات الروتينية والطوارئ المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار على مختلف الجبهات، مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم الوضع الأسبوعي".