النقب: تظاهرة وحدوية ضد منجم الفوسفات

نظمت تظاهرة وحدوية احتجاجية ضد إنشاء منجم الفوسفات في النقب، جنوبي البلاد، على مفرق مدينة عراد، مساء اليوم الخميس، بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بالمشاركة مع الائتلاف للتصدي لمنجم الفوسفات (حقل برير) والمؤسسات الأهلية والفعاليات الحزبية والسياسية ومنتخبي الجمهور.

وجاءت التظاهرة ضد منجم الفوسفات المقرر إقامته على أراضي قريتي الفرعة والزعرورة، في أعقاب مصادقة مجلس التخطيط القطري على "مخطط التنجيم والتعدين والتحجير اللوائي" الذي يقضي إنشاء حقل التنقيب على مساحة 28 ألف دونم من الأراضي تقع معظمها في مسطح قريتي الفرعة والزعرورة مسلوبتي الاعتراف في النقب.

ويهدد المخطط بتهجير ما يقارب 10 آلاف مواطن من الفرعة والزعرورة، كما سيؤثر إنشاء المنجم على قرى أخرى منها قرية غزه مسلوبة الاعتراف وقرية قطامات أيضا.

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "إقامة المنجم ستتسبب بضرر صحي وبيئي للمواطنين. إنشاء المنجم يهدد باقتلاع الآلاف من بيوت المواطنين مقابل ربح المال لجيوب رؤوس الأموال، إضافة إلى أنه يهدد عرب النقب بشكل جدي بسبب عدم جاهزية الحالة الصحية في النقب لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين".

وأكد أن "هذا المخطط هو صفحة جديدة لملاحقة المواطنين العرب ومحاولة التهجير القسري للناس بأي حجة".

وختم الزبارقة بالقول إن "الجماهير العربية مدعوة للوقوف في وجه التهجير والتصدي لمشاريع الهدم، وتصعيد النشاطات النضالية المختلفة".