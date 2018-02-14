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"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات إسرائيلية

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 22:13

"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات إسرائيلية
مكان سقوط الطائرة الحربية الإسرائيلية (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية جنوب البلاد".

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية رصدت طائرة إسرائيلية مسيّرة في سماء القنيطرة، وأجبرتها على مغادرة الأجواء السورية.

وأوردت المواقع الإخبارية الإسرائيلية خبر "سانا" علما بأن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانات رسمية حتى هذه اللحظة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، "خرقت طائرات استطلاع إسرائيلية معادية مساء اليوم الأجواء السورية فوق القنيطرة بالمنطقة الجنوبية، فتصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأجبرتها على مغادرة الأجواء فورًا".

وكان الجيش الإسراائيلي قد قال إنه تمكن من اعتراض، فجر السبت الماضي، طائرة استطلاع إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية من سورية وأسقطها، وأنه قصف مواقع في سورية.

وتمكنت الدفاعات الجوية في سورية من إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز F-16، بعد إصابتها بصواريخ مضادة للطائرات. وسقطت الطيارة في منطقة قريبة من مدينة شفاعمرو، وتمكن طاقمها من القفز بعد دخول الطائرة إلى الأجواء الإسرائيلية. 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سانا
#طائرة مسيّرة
#طائرة بدون طيار
#الدفاعات الجوية
#القنيطرة

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