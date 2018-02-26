السجن الفعلي 38 شهرا لمواطن من الشبلي أدين بالتواصل مع داعش

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، السجن الفعلي 38 شهرا على فلانتين مزلفسكي (40 عاما) من قرية الشبلي- أم الغنم، بتهمة "الاتصال مع عميل أجنبي (داعش)، ومحاولة الخروج إلى دولة معادية، وعرقلة الإجراءات القضائية".

كما فرضت المحكمة على مزلفسكي الحبس مع وقف التنفيذ 12 شهرا وغرامة قدرها 12 ألف شيكل.

وكان مزلفسكي قد وصل إلى البلاد عام 1996 من روسيا البيضاء، وأعلن إسلامه في العام 2000، واعتقل قبل أكثر من عام بشبهة محاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، وإجراء مراسلات مع عناصر من التنظيم في دول عربية.