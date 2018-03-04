  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: اعتقالات ومصادرة الإبل في قرية أم خشرم

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 11:06

النقب: اعتقالات ومصادرة الإبل في قرية أم خشرم
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش
تحرير : قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدد من الشبان في قرية أم خشرم، مسلوبة الاعتراف، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

كما صادرت الشرطة والسلطات الإسرائيلية 17 جملا وعدد من الخيول، ما أثار حفيظة الأهالي. وقالوا إن "طريقة المصادرة والنقل لا تلائم معايير السلامة وتشكل خطرا على حياة الإبل".

وكانت الكنيست قد صادقت في القراءة الأولى، مؤخرا، على قانون "وسم الإبل ومراقبتها" للنائب عن حزب "البيت اليهودي" بتسلئيل سموترتيش، المعروف بمواقفه وتصريحاته المعادية للعرب، والذي يقضي بزرع رقاقة إلكترونية تحت الجلد عند الإبل تسهل عملية التعرف على الجمّالين المالكين واتخاذ إجراءات عقابية في حقهم في حال تسببت الإبل في حوادث طرق أو تواجدت في مناطق محظورة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#الإبل
#أم خشرم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البعينة نجيدات: انتخاب صاحب حق توقيع ينوب عن رئيس المجلس
البعينة نجيدات: انتخاب صاحب حق توقيع ينوب عن رئيس المجلس

2018-03-04

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة
عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

2018-03-04

اعتداءات إطلاق النار على المؤسسات التعليمية: في اللد هذه المرة
اعتداءات إطلاق النار على المؤسسات التعليمية: في اللد هذه المرة

2018-03-04

الأكثر قراءة

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي حربا إقليمية

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي حربا إقليمية

2018-03-03
البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة

البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة

2018-03-03
أوهام الحل الدولي

أوهام الحل الدولي

2018-03-03
قانون تجنيد

قانون تجنيد "الحريديم" قد يدفع نحو انتخابات مبكرة للكنيست

2018-03-03
تل السبع: مصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

تل السبع: مصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

2018-03-03