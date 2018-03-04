النقب: اعتقالات ومصادرة الإبل في قرية أم خشرم

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدد من الشبان في قرية أم خشرم، مسلوبة الاعتراف، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

كما صادرت الشرطة والسلطات الإسرائيلية 17 جملا وعدد من الخيول، ما أثار حفيظة الأهالي. وقالوا إن "طريقة المصادرة والنقل لا تلائم معايير السلامة وتشكل خطرا على حياة الإبل".

وكانت الكنيست قد صادقت في القراءة الأولى، مؤخرا، على قانون "وسم الإبل ومراقبتها" للنائب عن حزب "البيت اليهودي" بتسلئيل سموترتيش، المعروف بمواقفه وتصريحاته المعادية للعرب، والذي يقضي بزرع رقاقة إلكترونية تحت الجلد عند الإبل تسهل عملية التعرف على الجمّالين المالكين واتخاذ إجراءات عقابية في حقهم في حال تسببت الإبل في حوادث طرق أو تواجدت في مناطق محظورة.