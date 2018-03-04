عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

أكد محامي الدفاع عن السائق الضالع بحادث السير الذي وقع اليوم، الأحد، في مدينة عكا، والذي أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين وعنصر من قوات حرس حدود، أن الواقعة كانت حادث طرق، وليست عملية فدائية على خلفية قومية، كما ادعت الشرطة في بيانها، ما يؤكد تصريحات سابقة لعائلة السائق من مدينة شفاعمرو، التي اعتبرت أن "الشرطة تسرعت في إطلاق تصريحات ليست في مكانها".
وقال شهود عيان إن "سائق السيارة دهس شرطي في شارع 'يهوشفيط' بعكا وتوجه بسيارته مسرعا إلى الساحة المحاذية لمحطة القطار، ودهس جنديين".
وأضافوا أن "سائق السيارة حاول الهرب إلا أن عناصر حراسة وشرطة أطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة".
وروى شاهد عيان لـ"عرب 48" أن "سائق السيارة وصل برفقة زوجته الحامل إلى عيادة محلية في شارع 'يهوشفاط'، عندها وبسبب قيامه بركن السيارة في مكان غير معد للوقوف، أقدم شرطي على تحرير مخالفة له دون تفهمه وضع زوجته الحامل".
وأضاف أن "السائق لم يتمالك نفسه في أعقاب تحرير المخالفة له، وأقدم على دهس الشرطي ثم لاذ بالفرار من المكان، وخلال محاولة هربه اصطدم بجنديين قبل أن يتم إطلاق النار عليه في موقف سيارات سوق الروس بمحاذاة محطة القطار".
وفندت عائلة السائق من شفاعمرو ادعاءات الشرطة، وقالت إن "الخلفية ليست قومية كما تدعي الشرطة. ابننا لم يفكر بمثل هذه الأعمال بتاتا، ولم يسبق أن آذى أي إنسان".
وأكدت أن "ابننا كان برفقة زوجته لإجراء فحوصات حمل، وخرج من بيته بشكل طبيعي. نعتقد أن الشرطة تسرعت في إطلاق تصريحات ليست في مكانها".
المحامي ذباح: ما حصل بعكا حادث طرق وليس عملية فدائية
بدوره، أكد المحامي عن السائق الضالع في حادثة عكا، عادل ذباح، أن الحديث يدور عن حادث طرق وليس عملية فدائية كما تدعي الشرطة، مؤكدا أن السائق وهو من عائلة عربية معروفة في منطقة الشمال، لا علاقة له بأي توجه سياسي أو أي تنظيم سياسي.
وأكد ذباح، في حديثه لـ"عرب 48"، رواية الأهل، أن مرتكب الحادث تواجد في عكا لإجراء فحص طبي لزوجته الحامل في شهرها الأول، وقال إنه "من غير المعقول ولا العقلاني أن يقدم شخص على تنفيذ عملية وهو برفقة زوجته الحامل وفي مشوار أجرياه من أجل فحوصات طبية، وأن يخاطر بها أو بجنينه".
وحول بيان الشرطة عن كونها عملية فدائية رد ذباح بالقول، إن "الشرطة تخبطت في بياناتها حول ما جرى، ولكني أؤكد أن الحادث ليس إلا مجرد حادث طرق".
وأصيب جنديان إسرائيليان وعنصر حرس حدود، في العشرينات من العمر، في حادث دهس في مدينة عكا. وبحسب المعلومات المتوفرة، أقدم سائق سيارة من مدينة شفاعمرو على دهس جندي في شارع "يهوشفيط" ثم دهس جنديين آخرين قرب محطة القطار.
وجرى إطلاق النار على السائق وإصابته ونقله إلى المستشفى. وزعمت الشرطة في وقت لاحق أن "حادث الدهس في عكا وقع على خلفية قومية".
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