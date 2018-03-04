عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

أكد محامي الدفاع عن السائق الضالع بحادث السير الذي وقع اليوم، الأحد، في مدينة عكا، والذي أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين وعنصر من قوات حرس حدود، أن الواقعة كانت حادث طرق، وليست عملية فدائية على خلفية قومية، كما ادعت الشرطة في بيانها، ما يؤكد تصريحات سابقة لعائلة السائق من مدينة شفاعمرو، التي اعتبرت أن "الشرطة تسرعت في إطلاق تصريحات ليست في مكانها".

وقال شهود عيان إن "سائق السيارة دهس شرطي في شارع 'يهوشفيط' بعكا وتوجه بسيارته مسرعا إلى الساحة المحاذية لمحطة القطار، ودهس جنديين".

وأضافوا أن "سائق السيارة حاول الهرب إلا أن عناصر حراسة وشرطة أطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة".

وروى شاهد عيان لـ"عرب 48" أن "سائق السيارة وصل برفقة زوجته الحامل إلى عيادة محلية في شارع 'يهوشفاط'، عندها وبسبب قيامه بركن السيارة في مكان غير معد للوقوف، أقدم شرطي على تحرير مخالفة له دون تفهمه وضع زوجته الحامل".

وأضاف أن "السائق لم يتمالك نفسه في أعقاب تحرير المخالفة له، وأقدم على دهس الشرطي ثم لاذ بالفرار من المكان، وخلال محاولة هربه اصطدم بجنديين قبل أن يتم إطلاق النار عليه في موقف سيارات سوق الروس بمحاذاة محطة القطار".

وفندت عائلة السائق من شفاعمرو ادعاءات الشرطة، وقالت إن "الخلفية ليست قومية كما تدعي الشرطة. ابننا لم يفكر بمثل هذه الأعمال بتاتا، ولم يسبق أن آذى أي إنسان".

وأكدت أن "ابننا كان برفقة زوجته لإجراء فحوصات حمل، وخرج من بيته بشكل طبيعي. نعتقد أن الشرطة تسرعت في إطلاق تصريحات ليست في مكانها".