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مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 17:46

مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

وأكدت هيئة الطيران الإيرانية مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران، أثناء سفرها من الشارقة في الإمارات إلى إسطنبول، مساء اليوم، الأحد، كما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم الطيران المدني.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، ووكالة أنباء "تسنيم"، قد نقلتا مساء اليوم، عن مسؤولين في مجال الطيران، أن طائرة تركية خاصة كانت في طريقها من الشارقة في الإمارات إلى إسطنبول تحطمت جنوبي غرب إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران.

وأكدت الهيئة مصرع 11 شخصًا في تحطم الطائرة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طائرة تركية
#إيران
#التلفزيون الرسمي الإيراني
#وكالة أنباء "تسنيم"

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