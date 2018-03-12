ماي ترجح مسؤولية روسيا عن تسميم الجاسوس وتمهلها حتى نهاية الثلاثاء للتوضيح

رجحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مسؤولية موسكو، عن تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق في بريطانيا، وأمهلت السلطات الروسية حتى يوم الثلاثاء، لتوضيح موقفها من الحادثة، وذلك كما أعلنت خلال كلمة لها أمام مجلس العموم، اليوم الإثنين، بعد أن تم إطلاعها على التحقيق في الهجوم على الجاسوس سكريبال وابنته يوليا، في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لندن، اليوم، إلى توضيح موقفها من قضية تسميم سكريبال، قبل بدء النقاش مع موسكو، كما نقلت وكالات روسية.

وقال بوتين ردا على سؤال لصحافي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "رتبوا الأمور لديكم ثم نتناقش في ذلك معكم"، بحسب وكالة إنترفاكس.

واتهم عدد من السياسيين البريطانيين روسيا بمحاولة قتل العميل المزدوج، سيرغي سكريبال، الذي باع أسرارا إلى بريطانيا وبعد ذلك انتقل للعيش فيها ضمن إطار عملية تبادل أسرى في 2010، وهو ما تنفيه موسكو.