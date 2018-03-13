ترامب يقيل تيلرسون ليخلفه مايك بومبيو رئيس CIA

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، حسبما أفادت "واشنطن بوست".

وعلم أن ترامب قام بتعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايكل بومبيو، بدلا منه.

وكتبت ترامب في تغريدة على تويتر أن بومبيو سوف يكون وزير الخارجية الجديد. وبحسبه فإنه "سيقوم بعمله بشكل رائع".

وقدم ترامب الشكر لوزير الخارجية المقال، تيلرسون.

كما كتب أن نائبة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، ستحل مكان بومبيو في الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن بومبيو كان قد دافع عن عمليات التعذيب التي تقوم بها الوكالة للمشتبه بهم، ووصف عناصرها بأنهم "أبطال"، وذلك بعد أن نشرت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، في العام 2014، ما مفاده أن وكالة "CIA" ضللت البيت الأبيض بشأن استخدام التعذيب.

وكان بومبيو قد برز لدوره في تحقيق الكونغرس في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في ليبيا، حيث وجه انتقادات حادة لأداء هيلاري كلينتون في القضية.

كما أن بومبيو معروف بمواقفه المتشددة حيال إيران، وسبق أن صرح أنه يتوقع إلغاء الاتفاق النووي، الذي وصفه بـ"الرهيب" مع إيران، التي وصفها بأنها "أكبر داعم للإرهاب في العالم".

يذكر في هذا السياق أن تيلرسون كان قد ألغى، السبت الماضي، برنامجا له في نيروبي، بداعي إصابته بـ"وعكة صحية"، وذلك في إطار جولة في أفريقيا تشمل أثيوبيا وجيبوتي وكينيا وتشاد، ونيجيريا.

وكانت تقارير سابقة، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، قد تحدثت عن نية ترامب إقالة تيلرسون، الأمر الذي نفاه ترامب في حينه.

وفي حينه كتب في تغريدة "وسائل الإعلام تكهنت بأنني سأفصل تيلرسون، أو أنه سيترك منصبه قريباً. (هذه) أخبار كاذبة".

وتابع في التغريدة نفسها "هو لن يرحل، وبالرغم من أننا نختلف حول قضايا محددة، فأنا صاحب القرار الأخير، إلا أننا نعمل سوية وأميركا محترمة إلى درجة بعيدة مجددا".

جاء ذلك غداة تحدث وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب، أن البيت الأبيض وضع خطة لإقالة تيلرسون، على خلفية "التوتر" بينه وترامب، على أن يتم استبداله بالمدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو.

وفي حينه، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب وتيلرسون يقفان على طرفي نقيض حول عدد من القضايا الأساسية، بينها الملف النووي الإيراني، والمواجهة مع كوريا الشمالية، والخلافات بين حلفائه العرب.

وذكرت الصحيفة أن تيلرسون، وصف ترامب في جلسات خاصة بـ"الأحمق"، فيما انتقد الأخير وزير خارجيته علنا "لأنه يضيع وقته بعملية توعية دبلوماسية لكوريا الشمالية".