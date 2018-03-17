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غزة: مدفعية الاحتلال تقصف شرق الشجاعية

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 16:25

غزة: مدفعية الاحتلال تقصف شرق الشجاعية
أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أفادت مصادر فلسطينية، عصر اليوم، السبت، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت ثلاث قذائف مدفعية شرقي حي الشجاعية في قطاع غزة المحاصر.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع دوي انفجارات، قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد قالت، صباح الأول من أمس، الخميس، إنه تم تفجير عدة عبوات ناسفة، قرب السياج الحدودي في شمالي قطاع غزة، دون أن تقع إصابات.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، بينها موقعان للرصد بالقرب من الشجاعية.

من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية، حينها، أن مدفعية قوات الاحتلال قصفت، أراضي زراعية وموقع رصد للمقاومة شرق غزة.

وأفادت بأن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت الموقع بخمس قذائف مدفعية في منطقة الطاقة شرق غزة.

تفاصيل أوفى لاحقًا...

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطاع غزة
#مدفعية الاحتلال
#قذائف مدفعية
#حي الشجاعية

من عرب 48

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