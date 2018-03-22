  2. الأخبـــار
  3. اخبار عاجلة

الجرافات الإسرائيلية تقتحم العراقيب لهدمها للمرة 126

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 11:05

الجرافات الإسرائيلية تقتحم العراقيب لهدمها للمرة 126
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العراقيب
#النقب
#هدم
#تهويد
#مصادرة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المقاصد
القدس: أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المقاصد

2018-03-21

متطرفون يهود يعتدون بوحشية على شاب مقدسي
متطرفون يهود يعتدون بوحشية على شاب مقدسي

2018-03-19

رهط: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار
رهط: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

2018-03-01

الأكثر قراءة

حماس تؤكّد: هذا هو

حماس تؤكّد: هذا هو "المتّهم" الرئيسي بمحاولة اغتيال الحمد الله

2018-03-21
الحبس الفعلي 8 أشهر لعهد وناريمان التميمي

الحبس الفعلي 8 أشهر لعهد وناريمان التميمي

2018-03-21
إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري بالعام 2007

إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري بالعام 2007

2018-03-21
من يدمر مفاعل ديمونا؟

من يدمر مفاعل ديمونا؟

2018-03-21
ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا بعضا من ثروتها

ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا بعضا من ثروتها

2018-03-21