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#العراقيب
#النقب
#هدم
#تهويد
#مصادرة
الجرافات الإسرائيلية تقتحم العراقيب لهدمها للمرة 126
تاريخ النشر: 22/03/2018 - 11:05
عرب ٤٨
تحرير :
رامي حيدر
ملف خاص | القدس عاصمتنا
#العراقيب
#النقب
#هدم
#تهويد
#مصادرة
من عرب 48
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