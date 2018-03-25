السعودية تعلن اعتراضها 4 صواريخ باليستية في الذكرى الثالثة للحرب على اليمن

اعترضت قوات الدفاع الجوية السعودية، في ساعات متأخرة من ليل الأحد، صواريخ باليستية تم إطلاقها من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود السعودية وجرى تدمير أحدها في العاصمة الرياض وآخر في منطقة جازن الجنوبية. وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اعتراض صاروخ واحد فوق الرياض.

فيما ‏أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن "الرياض اعترضت أربعة صواريخ حوثية إيرانية تم إطلاقها في وقت واحد على ⁧الرياض‬⁩ ونجران‬⁩ وعسير‬⁩ وجازان"⁩.