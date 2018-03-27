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نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 21:58

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

نُقل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، إثر ارتفاع درجة حرارته.

وصرّح طبيب نتنياهو الشخصي أنه لم يُكمل فترة الراحة اللازمة للتعافي من الوعكة التي تعرض لها منذ نحو أسبوعين، وبالتالي تفاقمت الأعراض.

وقرر الطبيب إخضاع نتنياهو للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى.

وشخص الأطباء حالة نتنياهة بإصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، والذي بدأ كالتهاب في الحلق، وتطور فيما بعد إلى التهاب رئوي.

وكان نتنياهو قد تعرض لوعكة صحية وأعراض الحمى قبل أسبوعين، ما أدى إلى تأجيل التحقيق معه بـ"الملف 4000"، والذي خضع له أمس، الإثنين.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#نتنياهو
#وعكة صحية

من عرب 48

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