  2. محليات
  3. أخبار محلية

4 إصابات خطيرة في حادثي طرق بالجليل

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 10:18

4 إصابات خطيرة في حادثي طرق بالجليل
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

التفاصيل بعد قليل...



من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة عامل سقط من علو قرب حيفا
إصابة عامل سقط من علو قرب حيفا

2018-06-11

مجد الكروم: حريقان في محل تجاري وسيارة
مجد الكروم: حريقان في محل تجاري وسيارة

2018-06-11

الشاباك: الدهس بأم الحيران بسبب إخفاق الشرطة وليس "عملية إرهابية"
الشاباك: الدهس بأم الحيران بسبب إخفاق الشرطة وليس "عملية إرهابية"

2018-06-11

الأكثر قراءة

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربيا في تل أبيب

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربيا في تل أبيب

2018-06-10
وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

2018-06-10
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

2018-06-10
بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

2018-06-10

"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟

2018-06-10