محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
صحة
فسحة
محليات
أخبار محلية
4 إصابات خطيرة في حادثي طرق بالجليل
تاريخ النشر: 11/06/2018 - 10:18
عرب ٤٨
تحرير:
قاسم بكري
التفاصيل بعد قليل...
من عرب 48
تعليقات Facebook
مواد متعلقة
إصابة عامل سقط من علو قرب حيفا
2018-06-11
مجد الكروم: حريقان في محل تجاري وسيارة
2018-06-11
الشاباك: الدهس بأم الحيران بسبب إخفاق الشرطة وليس "عملية إرهابية"
2018-06-11
الأكثر قراءة
لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربيا في تل أبيب
2018-06-10
وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل
2018-06-10
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة
2018-06-10
بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي
2018-06-10
"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟
2018-06-10
الشاباك: الدهس بأم الحيران بسبب إخفاق الشرطة وليس "عملية إرهابية"
فريدمان إلى واشنطن لبحث "صفقة القرن"
لا تسهيلات لغزة في جلسة "الكابينيت"
ترامب وكيم يستعدان لقمة بسنغافورة وسط إجراءات أمنية مشددة
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا وينكل بشبان على حاجز "الكونتينر"
كي لا يفوتك
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض مملوس على درجات الحرارة
قمة مكة تتعهد بحزمة مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار
محكمة الاحتلال تؤجل البت بقضية تهجير 1200 مقدسي من سلوان
إدلب: مقتل 17 مدنيًا في قصف للنظام استهدف مستشفى للأطفال
ارفعوا العقوبات: الآلاف يناصرون غزة في رام الله
ماذا لو كانت المخلوقات الفضائية عبارة عن آلات؟
تعليقات Facebook