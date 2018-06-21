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أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 10:50

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني
المنزل المهدد بالهدم في الطيرة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تصدى المئات من أهالي مدينة الطيرة ومنعوا هدم منزل يحيى سلطاني (القاق)، صباح اليوم الخميس.

واحتشد عدد كبير من أهالي الطيرة من أجل التصدي لهدم المنزل بعدما انتشر بينهم خبرا بأن الشرطة وجرافات الهدم في طريقها للمدينة لتنفيذ الهدم بحجة البناء بدون ترخيص.

ولاحقا، حضرت قوات كبيرة من الشرطة إلى الطيرة، لحماية الجرافات عند تنفيذ أمر الهدم، لكن تبين لاحقًا أن هناك أمر تجميد الهدم من قبل المحكمة، ورغم ذلك قرر الأهالي الاعتصام في المكان وعدم تركه لحماية المنزل من الهدم.

وأغلق الأهالي الشارع المؤدي للمنزل ووضعوا سيارات وشاحنات لمنع وصول الجرافات.

ويتعرض المجتمع العربي الفلسطيني في أراضي العام 48 لسياسة هدم مستمرة للمنازل والمباني من قبل السلطات الإسرائيلية وفرض غرامات مالية باهظة بدلا من حل أزمة السكن الخانقة بالبلدات العربية.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الطيرة
#هدم المنازل
#أزمة السكن

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

من عرب 48

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