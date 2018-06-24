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الاحتلال يزعم: عملية إطلاق نار جنوب بيت لحم

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 20:09

الاحتلال يزعم: عملية إطلاق نار جنوب بيت لحم
من الأرشيف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شبان فلسطينيين استهدفوا من مركبة مسرعة، مساء اليوم، الأحد، قوة له قرب مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة. 

وأعلن الاحتلال أنه عزز من  تواجده العسكري في المنطقة، وسط عمليات تمشيط للبحث عن المركبة الفلسطينية التي أطلق منها النار صوب قوات الاحتلال.

وأكد الاحتلال أن إطلاق النار لم يسفر عن أي إصابات في صفوف قواته ولا خسائر مادية تذكر.

هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المدخل الجنوبي الرئيسي لبلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبيت فجار ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا في محيط البلدة وشنوا حملة تفتيش للمركبات، بحجة إطلاق الرصاص من قبل مركبة صوب مستوطنة "مجدال عوز" الجاثمة على أراض فلسطينية خاصة.

 

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#مجدال عوز
#بيت لحم
#الضفة الغربية
#عملية إطلاق نار

من عرب 48

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