الشرطة تدفع بقوات معززة للطيرة

*صاحب المنزل المهدد بالهدم: نعيش في ضغط شديد ولا نأمن مكر السلطات

قال مراسل "عرب 48" إن الشرطة الإسرائيلية، دفعت صباح اليوم الثلاثاء، بقوات معززة وآليات وسيارات رش المياه، إلى الطيرة، لتفريق المتظاهرين.

وأعرب عدد من المواطنين بالمدينة عن خشيتهم وقلقهم من أن تقدم السلطات على تنفيذ هدم منزل يعود لأحد المواطنين.

وقال صاحب المنزل المهدد بالهدم، يحيى سلطاني، لـ"عرب 48" إن "القضية تدور في أروقة المحاكم، ونحن استصدرنا أمر تجميد هدم المنزل، لكننا لا نطمئن للسلطات التي يمكنها خرق أي اتفاق، ونحن لا نأمن مكرها".

وأضاف أن "العائلة تعيش في ضغط شديد لأن المنزل مهدد بالهدم. حضور الشرطة لا يفزعنا ونحن نؤكد أننا سندافع عن مسكننا حتى الرمق الأخير من حياتنا".

وخلص سلطاني بالقول إن "مطلبنا واضح وهو أننا نريد ترخيص المسكن الخاص بنا الذي أقمناه على أرضنا".