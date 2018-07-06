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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعًا سوريًا

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 15:07

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعًا سوريًا
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، الجمعة، قصف موقع سوري بزعم الرد على إطلاق قذيفة هاون أطلقت صباح اليوم وسقطت في منطقة قريبة من الشريط الحدودي في الجولان السوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش هاجم موقعًا سوريًا أطلقت منه قذيفة هاون قبل فترة قصيرة، والتي سقطت في المنطقة العازلة بالقرب من السياج الحدودي شرقًا".

وطوال سنوات الحرب في سورية، سقطت الكثير من القذائف في الجانب المحتل من الجولان، بعضها متعمد وآخر بالخطأ خلال المعارك التي كانت تدور في الجنوب السوري، وتحديدًا بمحافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.

(يتبع...)

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من عرب 48

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