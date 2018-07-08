  2. محليات
  3. أخبار محلية

هزة أرضية ثانية بقوة 3.9 تضرب منطقة طبرية

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 16:56

هزة أرضية ثانية بقوة 3.9 تضرب منطقة طبرية
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ضربت عصر اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.9 على سلم ريختر منطقة طبرية والجليل، بعد ساعات على وقوع هزة أرضية قوتها 3.2 على سلم ريختر، في المنطقة ذاتها دون أن يبلغ عن أضرار أو إصابات بشرية.

وأفادت الأنباء بأن هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 على سلم ريختر ضربت في تمام الساعة 16:30 المناطق الواقعة شمال شرق بحيرة طبرية، وأن مدها وصل إلى المناطق الجنوبية من الجولان السوري المحتل.

ووفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، فقد ضربت شمالي البلاد وطبرية عند الساعة 14:00 من اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، كما أكد سكان أنهم شعروا بالهزة الأرضية التي كان مركزها بالجليل وطبرية.

ومنذ عدة أيام تتعرض البلاد وخاصة منطقة الجليل وطبرية للعديد من الهزات الأرضية التي تراوحت بين 2.9 إلى 4.2 درجة على سلم ريختر، أعقبها عشرات الهزات الارتدادية، دون ان يبلع عن أي أضرار أو خسائر جراء هذه الهزات.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#هزة أرضية
#طبرية
#الجليل
#مقياس ريختر
#المعهد الجيوفيزيائي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلدية أم الفحم: هدم المنازل يندرج ضمن السياسة العنصرية
بلدية أم الفحم: هدم المنازل يندرج ضمن السياسة العنصرية

2018-07-08

وفاة عامل من الضفة أثناء عمله بالنقب
وفاة عامل من الضفة أثناء عمله بالنقب

2018-07-08

السجن 8 أعوام على الناشط بـ"الإسلامية" المحظورة فراس عمري
السجن 8 أعوام على الناشط بـ"الإسلامية" المحظورة فراس عمري

2018-07-08

الأكثر قراءة

احذروا: نتنياهو داخل هواتفكم وحواسيبكم

احذروا: نتنياهو داخل هواتفكم وحواسيبكم

2018-07-07
الهزات الأرضية تتواصل: هزة أرضية تضرب شمالي طبرية

الهزات الأرضية تتواصل: هزة أرضية تضرب شمالي طبرية

2018-07-07
كرواتيا تكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي المونديال

كرواتيا تكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي المونديال

2018-07-07

"تعدد الزوجات": تصعيد حكومي واختلاف في المواقف

2018-07-07
رئيس الفلبين: سأستقيل

رئيس الفلبين: سأستقيل "إذا ثبت وجود الله"

2018-07-07