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استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 17:04

استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على إستراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

واستقال بوريس قبيل 30 دقيقة من عرض ماي، خطتها الجديدة الخاصة بالـ"بريكست" أمام البرلمان، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

كما جاءت الاستقالة بعد ساعات من تقديم وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ديفيد ديفيس، استقالته من منصب.

وترك ديفيس منصبه بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من الاتحاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي، "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بورس جونسون
#تيريزا ماي
#الاتحاد الأوروبي
#بريكزيت

من عرب 48

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