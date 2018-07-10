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بحرية الاحتلال تعتقل طاقم سفينة "الحرية 2"

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 16:57

بحرية الاحتلال تعتقل طاقم سفينة "الحرية 2"
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أوقفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، سفينة "الحرية 2" التي انطلقت في رحلة بحرية قبل ظهر اليوم من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع، واعتقلت طاقم السفينة الذي يتكون من 8 أشخاص.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أوقف السفينة واعتقل ركابها بزعم "خرق الحصار البحري على قطاع غزة"، وقال إنه اقتادهم إلى القاعدة البحرية في أسدود.

ويضم طاقم السفيمة 11 مواطنا فلسطينيا معظمهم من المرضى والجرحى وطلابا من ذوي الاحتياجات الخاصة مُنعوا من السفر ومن تلقي العلاج ومن استكمال دراستهم، في محاولة لكسر الحصار وتلقي العلاج في الخارج.

وانقطع الاتصال مع السفينة بعد تجاوزها 12 ميلا بحريًا، بعد أن غادرت الموانئ الغزيّة بمبادرة من الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجهة المنظمة للرحلة البحرية الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين.

وكانت قد انطلقت أول رحلة بحرية فلسطينية من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" في 29 ايار/مايو، لكن بحرية الاحتلال الإسرائيلية اعترضتها، واقتادت القارب إلى مرفأ أسدود، قبل أن تعيد ركابه الـ17 إلى قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ العام 2006.

 

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#الحرية 2
#بحرية الاحتلال
#كسر الحصار
#ميناء الصيادين

من عرب 48

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