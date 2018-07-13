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مصرع عامل في انهيار نفق قرب بيسان

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 09:53

مصرع عامل في انهيار نفق قرب بيسان
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أفادت مراكز الطوارئ أنها تلقت بلاغا صباح اليوم، الجمعة، عن انهيار نفق في إطار مشروع للطاقة في المجلس الإقليمي "عيميك همعيانوت" قرب بيسان، وأعلنت وفاة أحد العالقين الذين بلغ عددهم 13 شخصاً.

وبحسب طواقم الإسعاف، فإنها تلقت بلاغا يشير إلى أن عدة عمال سقطوا في حفرة عميقة في الموقع.

وأفادت أن طواقم إنقاذ وإطفاء كثيرة، مع عتاد خاص، توجهت إلى المكان في أعقاب التقارير عن وجود عالقين.

يذكر أنه في أيار/مايو 2016 لقي العامل سليمان فايد، من قرية يافة الناصرة مصرعه في انهيار نفق أثناء إقامة محطة الطاقة في المنطقة. وفي أيار/مايو من العام 2015 دفن عامل في انهيار النفق.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن نفق تتم إقامته في إطار مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق ضخ المياه من خزانات منخفضة إلى خزانات مرتفعة، في الأوقات التي يتدنى فيها استهلاك الكهرباء. وعند زيادة الطلب على الكهرباء تتدفق المياه عن طريق أنفاق إلى الأسفل لتقوم بتفعيل طوربينات لتوليد الطاقة.

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#بيسان
#انهيار نفق

من عرب 48

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