الكابينت يصدر تعليمات للجيش: استمروا بالقصف طالما لم تتوقف البالونات

أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، عصر اليوم الأحد، تعليماته لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة تطبيق سياسته الحالية في غزة والرد عسكريًا على كل إطلاق من القطاع بما يشمل القذائف والرشقات الصاروخية والبالونات والطائرات الورقية الحارقة.

جاء ذلك في اجتماع الكابينيت الذي عقد اليوم لمناقشة التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة وحضره قائد أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، هرتسي هليفي، وخلص الاجتماع إلى تلقي قيادات الأجهزة الأمنية أوامر من القيادة السياسية "بالرد العسكري على كل إطلاق من قطاع غزة".

وأشار موقع "واللا" إلى أن إسرائيل نقلت سياستها هذه إلى قيادة حركة حماس بواسطة مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف والمخابرات المصرية.

(يتبع...)