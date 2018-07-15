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استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"شهداء الأقصى" ونجله

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 10:00

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"شهداء الأقصى" ونجله
الشهيد أحمد منصور حسان (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استشهد صباح اليوم الأحد، أحمد منصور حسان (35 عاما)، وهو قائد الوحدة الصاروخية بكتائب "شهداء الأقصى" مجموعات الشهيد أيمن جودة، ونجله لؤي حسان (13 عاما)، وأصيب ثالث بانفجار عرضي، قرب برج الوحدة غرب غزة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، عن وقوع انفجار في منزل غرب مدينة غزة، صباح اليوم، أدى لاستشهاد المواطن أحمد منصور، ونجله لؤي، حيث فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار.

وأفاد رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني باستشهاد مواطن ونجله وإصابة ثالث بجراح في انفجار قرب برج الوحدة.

بدوره، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة إنه تم التعرف على هوية الشهيدين جراء الانفجار العرضي قرب برج الوحدة، وهما أحمد منصور حسان ونجله الطفل لؤي.

 وفي سياق متصل، أكدت المصادر الفلسطينية إصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء قصف طائرة إسرائيلية دون طيار، منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت بأن طائرة دون طيار أطلقت صاروخًا على منزل في حي التفاح، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج وإصاباتهم متفاوتة.

 

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#غزة
#برج الشفاء
#وزارة الصحة

من عرب 48

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