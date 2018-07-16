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قمة هلسنكي: ترامب تجتمع ببوتين

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 14:37

قمة هلسنكي: ترامب تجتمع ببوتين
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل قمته بالعاصمة الفنلندية، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن "العالم يريد أن يرانا نتعايش"، فيما صرّح الأخير أن الوقت حان للحديث مع الولايات المتحدة بجديّة.

وأضاف ترامب أن البلدين "لديهما فرص"، وأنهما لم يتعايشا على مدار السنوات القليلة الماضية، كما ذكر أنه "يعتقد أن بإمكان البلدين إقامة علاقة استثنائية".

وأوضح ترامب أن المحادثات لن تشمل التجارة والجانب العسكري والصواريخ والأسلحة النووية والصين، بما في ذلك "صداقتهما المتبادلة" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولم يرد في تصريحات ترامب أي ذكر لتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.

وجلس الزعيمان في غرفة زينت بالعلمين الأميركي والروسي في قصر الرئاسة الفنلندي، وفصلت بينهما طاولة صغيرة. وبدأ الاجتماع بعد موعده المحدد بنحو 45 دقيقة بعدما تأخر وصول بوتين إلى فنلندا.

وقال بوتين إنه حان الوقت للحديث بجدية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن العلاقات بين دولتيهما القويتين والمشكلات العالمية.

ولم يكشف بوتين الكثير عن أجندته في تصريحاته المقتضبة في بداية المباحثات مع ترامب في هلسنكي.

وبينما تحدث ترامب بإسهاب أكثر وسط أصوات الكاميرات التي لم تتوقف، قال بوتين فقط إن "الوقت حان للحديث بتفصيل عن العلاقات الثنائية فضلا عن العديد من المواضيع الساخنة في العالم". ووصف الاجتماع بأنه جزء من "اتصالات مستمرة متصلة" بين الرجلين.

وبدا بوتين جادا لكنه ابتسم بتكلف عندما سأل الصحفيون ترامب عن التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية. ورفض ترامب الإجابة.

وتصافح ترامب وبوتين بشكل وجيز وتوجها لإجراء محادثات يتابعها العالم عن كثب.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ترامب
#بوتين
#هلسنكي
#العاصمة الفنلندية
#العلاقات الاميركية الروسية

من عرب 48

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