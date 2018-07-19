حريق في كوكب أبو الهيجاء

اندلع حريق هائل، بعد عصر اليوم، الخميس، بأحراش محاذية لقرية كوكب أبو الهيجاء، ما أدى إلى تعطيلات في حركة السير وأزمات مرورية، دون التبليغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد النيران، وسط تخوفات من اقتراب ألسنة اللهب من المدرسة الثانوية والمنازل في المناطق السكنية المحيطة.

واستعانت طواقم الإطفاء بطائرات مروحية في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي تقترب من المدرسة الثانوية المحاذية للحرش المشتعل.

(يتبع...)