رحيل الفنانة السورية مي سكاف في ظروف غامضة

رحلت بعد ظهر اليوم الإثنين، الفنانة السورية مي سكاف في فرنسا بصورة مفاجئة وغامضة، بحسب مقرّبين.

ونقل موقع صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر خاصة من باريس، وفاة المناضلة السورية، "أيقونة الثورة". وقالت المصادر: "كانت تحضر نفسها للخروج، لم تكن مريضة، عاد ابنها جود للبيت فوجدها ميتة، اتصل بالشرطة وأخذوها للمشفى لتشريح الجثة". ولم تتهم المصادر أي طرف بالتسبب بوفاة سكاف، مكتفية بالقول: "لننتظر نتائج تشريح الجثة، قد تكون الوفاة طبيعية نتيجة جلطة أو ربما غير ذلك".

وكانت الفنانة والمعارضة السورية سكاف المولودة عام 1969 تقيم في ريف مدينة باريس منذ عامين تقريبًا، بعد اعتقالها وبعض الفنانين والمثقفين السوريين في 13 تموز/يوليو 2011، أثناء محاولتهم المشاركة في مظاهرة احتجاجية للفنانين تلت إعلان نتائج اللقاء التشاوري الذي انعقد برئاسة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بيوم واحد، وبعد تمكّنها من الهروب من دمشق في حزيران/يونيو 2013، إلى الأردن.

ولسكاف أكثر من ثلاثين عملاً تلفزيونياً بدأتها عام 1993 بمسلسل جريمة في الذاكرة عام 1992، وصولاً إلى مسلسل "أنا وإخوتي" عام 2009؛ فضلاً عن أعمال سينمائية كـ"صهيل الجهات" عام 1993 و"صعود المطر" عام 1995. كان آخرها مسلسل شاركت فيه سكاف هو "أوركيديا" والذي عُرض في شهر رمضان عام 2017.

وكان آخر ما كتبته سكاف على صفحتها على "فيسبوك" هو "لن أفقد الأمل ... لن أفقد الأمل .. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد".

وكتبت سكاف بعد أشهر من قيام الثورة السورية، على بعض المواقع الإعلامية، معبرةً عن رفضها مبدأ استقرار البلاد والذي يهدد به النظام السوري، وقالت إنه يحرم الآخرين من المعارضة والتعبير عن رأيهم. كما انتقدت عودة انتشار صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد بكثرة في الأماكن العامة وعلى زجاج السيارات، معتبرةً أنها وسيلة لترهيب وتخويف الآخرين وليست تعبيراً عن الحب والولاء.

وكتب رئيس تحرير "العربي الجديد"، الشاعر السوري بشير البكر، ناعياً سكاف على حسابه في "فيسبوك":

ليس مصادفة أن تموت مي سكاف اليوم

اليوم مات شي كبير وحلو من سوريا

مات شي كبير داخل كل سوري

مي قد تكون ماتت قهر على هذا البلد الذي دمره الأوغاد وسلموه للروس والايرانيين والاسرائيليين

لروحك السلام ايتها السورية الجميلة